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Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001’deki konuşmasını kendisinin yazdığını belirten Ali Murat Güven, “Çok pişmanım” dedi.

AK Parti’nin kuruluş sürecinde Erdoğan’ın metin yazarı olarak çalışan Ali Murat Güven TV5’te yayınlanan “Düşünme Vakti” programında dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Erdoğan’ın 14 Ağustos 2001 günü, Ankara, Beykent Otel’de, partiyi dünyaya ve Türkiye’ye duyururken yaptığı 45 dakikalık konuşmayı kendisinin yazdığı belirten Güven, “Para da almadım, yalnız Hüseyin Besli’den 3 paket sigara istedim” dedi.

Güven, “Yazdığınıza pişman mısınız?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Çok pişmanım tabii ki. Bugün olsa yazmam. Neden pişmanım, çünkü, onlar benim hayallerimmiş, partinin hayalleri değilmiş. İnanmamış, içselleştirmemiş, empati kurmamış. Okumuş, ‘Çok güzel, harika yazılmış’ demiş. Bire bir kullandı, ben de televizyon başında, İstanbul’da takip ettim. Tek bir kelimeyi bile çıkarmadı, birkaç pekiştirici ekleme yaptı. Hepsini okudu küçük küçük kartonlara bölünmüş olarak. Gözlerim doldu; ama şeye gelince… Mesela ben  ne yazmışım? ‘Bizim iktidarımıza hiçbir milletvekili, parmak kaldırma makinesine dönüşmeyecektir. Türk demokrasisinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.”

 

Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti ali murat güven tv5
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