Erdoğan'ın planı bu mu: 4'üncü kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Seçimlerin ardından yeni Anayasa için düğmeye basan AK Parti iktidarının yeni Anayasa ile birlikte Anayasa'nın 101'inci maddesindeki hükmünü değiştirip ya da kaldırarak; Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a 2028 yılındaki seçimlerde 4'üncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabilmesinin yolunu açmak olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan her açıklamasında yeni ve sivil bir Anayasa'nın gerekliliğini vurgulamayı sürdürürken, Ankara kulislerinden çok konuşulacak bir iddia sızdı.

İddialara göre AK Parti ve MHP'nin ana omurgasını oluşturduğu, seçimlere AK Parti listelerinden girerek TBMM'de milletvekilliği koltuğu kazanan YRP, BBP ve HÜDA-PAR'ın seçim süresince destek verdiği Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa çalışmasında, Anayasa'nın İKİNCİ BÖLÜM ( Yürütme ), 1. Cumhurbaşkanı, A. Adaylık ve seçimi başlıkları altında yer alan "Madde 101 - Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir." maddesini değiştirmek ya da kaldırmak için hazırlıkta olduğu iddia edildi.

Hatırlanacağı gibi muhalefet, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014 ve 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçildiği için 14 Mayıs 2023 seçimlerinde bu hüküm gereği aday olamayacağı tartışmalarını” gündeme getirmişti.

İşte Anayasa'nın mevcut yürürlükteki ilgili maddesi:

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre şimdi Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa çalışmasında 2017 yılında Anayasa'ya eklenen “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün de yeniden düzenlenebileceği konuşuluyor. Siyaset kulislerinde, 101. madde ile ilgili “muhalefet ile yaşanan tartışmalara son vermek” amacıyla maddede yapılabilecek değişikliklerle ilgili “farklı senaryolar” dile getiriliyor. Bunlardan birinin “iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” hükmünün “Bir kimse en fazla üç defa seçilebilir” şeklinde düzenlenebileceğinin olduğu belirtiliyor.

Yeni anayasanın kabul görmesi halinde “1982 Anayasası ve bu anayasada yapılan tüm düzenlemeler hükmünü yitireceğinden”, Erdoğan’ın 2028’teki seçimlerde de bir kez daha aday olma hakkını kazanabileceği belirtiliyor.

Daha önce anayasadaki “İki dönem” kuralı için “2017’deki anayasa değişikliği ile parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini, bu nedenle de Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de aday olabileceği” savunmasını yapan iktidarın, maddede yapılacak bir düzenleme ile “2028’deki seçimlerinde de Cumhur İttifakı birlikteliğini hedeflediği” değerlendirmeleri de yapılıyor. Madde ile ilgili “farklı senaryolardan” bir diğerinin de hükmü tümüyle kaldırmak olduğu savunuluyor. Bu hükmün tümüyle kalkmasıyla birlikte de Cumhur İttifakı’nın, Erdoğan’ın 2028 seçimlerinde önüne çıkacak “anayasa engelini de kaldırmış olacağı” savunuluyor.