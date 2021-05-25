Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı

Gazeteci Barış Yarkadaş KRT TV ekranlarında yayımlanan Şimdiki Zaman programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'ya destek çıkacağını belirtti.

Gazeteci Barış Yarkadaş KRT TV ekranlarında yayımlanan Şimdiki Zaman'da, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki AKP grup toplantısı sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çıkacağını söyledi.

KRT TV ekranlarında her salı Gürkan Hacır moderatörlüğünde ekrana gelen "Şimdiki Zaman"da bu hafta gazeteciler Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz, Zafer Arapkirli ve Uğur Dündar konuk oldu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker'in paylaştığı iddiaları değerlendirdi.

Geçen hafta yaptığı "Erdoğan, Süleyman Soylu'ya destek olacak" açıklamasını hatırlatarak Erdoğan'ın Hadi Özışık-Sedat Peker görüşmesinin ortaya çıkmasının ardından biraz daha bekleme kararı aldığını söyleyen Yarkadaş "Yarın AKP MYK'da durum ilk kez resmi olarak ele alınacak ve Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Soylu'ya sahip çıkması bekleniyor." dedi.

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