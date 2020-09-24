''Erdoğan'ın yüzde 50,1 oy alması hayal''

AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber Global'de Saynur Tezel'e konuk olan Enginyurt parlamenter sistemi vurgusu yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de çarpıcı sözler söyledi.

Enginyurt, Erdoğan'ın yüzde 50.1 oy almasının hayal olduğunu ifade etti.

Cemal Enginyurt şunları söyledi:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı olmasını ve devam etmesini isteyen birisiyim ama şu anki yapıda yüzde 50.1 hayal. Yüzde 50.1'i alma şansı yok! Ben burada ilk defa söyleyeyim, bunu da nasıl yapacak? Yine hukuki bir kılıf bulunacak, hukuki bir gerekçeyle siz isteseniz de istemeseniz de parlamenter sisteme dönüş olacak.”