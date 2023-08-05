CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce Erzincan Mercan’da halka seslenen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ''Erzincanlı her zorluğa dayanır, vefasızlığa dayanamaz'' dedi.

İşte Sarıgül'ün konuşması:

Biz Erzincanlıyız, her zorluğa dayanırız ama haksızlığa dayanamayız, vefasızlığa dayanamayız.

Haklıyla -haksız karşı karşıya gelmişse bizim yerimiz haklının yanıdır.

Erzincanlının yüreği harman, gülüşü derman, sözleri fermandır.

Sözümüz sözdür, sözümüz Erzincan’dır.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Erzincan’a gelmesi hak, hukuk, adalet demektir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Erzincan’a gelmesi belediyecilikte şişli modelinin Erzincan’a gelmesi demektir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Erzincan’a gelmesi Erzincan’ın, Sivas ve Erzurum arasında kalmaması demektir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Erzincan’a gelmesi Erzincan’ın artık bizde varız demesidir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Erzincan’a gelmesi tulum peynirinin, Cimin üzümünün Erzincan balının, Kemah tuzunun, şahlanması demektir.