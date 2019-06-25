Eski Ülkü Ocakları Başkanı ağzını bozdu !

Eski Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Orhan Topçu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya üzerinden attığı mesajda, "Söz, günü geldiğinde sadece İstanbul'a değil, sana da konvoyla gireriz!" ifadelerini kullandı.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan, 23 Haziran seçimleri için İstanbul'a Mehter Marşı ile giriş yapan MHP lideri Bahçeli'ye İzmir Marşı ile gönderme yapmıştı.

Kaftancıoğlu, Bahçeli’nin çok konuşulan videosunu geri sararak İzmir Marşını eklemiş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Eski Ankara Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Topçu, Kaftancıoğlu'nun o paylaşımını alıntılayarak şöyle yazdı:

"Videoyu geri sararak bir komiklik yapmışsın. Çok yaratıcı değil ama senden de fazla bir şey beklemiyoruz. Neticede senin durduğun yeri biz 50 yıl geri sararak tarih sahnesinden sildik.

Söz, günü geldiğinde sadece İstanbul'a değil, sana da konvoyla gireriz!"

Videoyu geri sararak bir komiklik yapmışsın. Çok yaratıcı değil ama senden de fazla bir şey beklemiyoruz. Neticede senin durduğun yeri biz 50 yıl geri sararak tarih sahnesinden sildik.



Söz, günü geldiğinde sadece İstanbul'a değil, sana da konvoyla gireriz!@ccanannnnnn pic.twitter.com/O6Ox3EJ5Sz — ORHAN TOPÇU (@OrhanTopcu2023) 25 Haziran 2019

Kaftancıoğlu da Topçu'ya Twitter üzerinden cevap verdi. Kaftancıoğlu,

"Siz komiklik bile yapamamışsınız. Yaratıcılık kısmına gelince ise takdir vatandaşın..

Ufacık bir hatırlatma tanı(ş)madığınız kişilerle sizli/bizli konuşmak ise siyasi değil insani bir nezaket kuralıdır bu arada"