Fatih Portakal'dan seçimlerin iptal kararına sert tepki !

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararını tepki gösterdi.
Fatih Portakal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından YSK'nın İstanbul kararına şu tepkiyi gösterdi:
"Tek zarf ve içine konan 4 adt oy pusulası. Üçunde hile yok, 1’i hileli. Akıllara ziyan bir durum.
İptal ettiniz en azindan hepsini iptal etseydiniz!
#AKP #ysk eliyle alınan karara mutludur. Peki sorgulayan vicdanlar? #istanbul #23Haziran"
YSK seçimleri iptal etti ! İstanbul 23 Haziran'da yeniden sandık başında