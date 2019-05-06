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  4. 06 Mayıs 2019 21:05

Fatih Portakal'dan seçimlerin iptal kararına sert tepki !

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal, İstanbul'daki seçimlerin iptal edilmesiyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada kararın "Akıllara ziyan bir durum" olduğunu belirtti.

Fatih Portakal'dan seçimlerin iptal kararına sert tepki !
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FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararını tepki gösterdi.

Fatih Portakal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından YSK'nın İstanbul kararına şu tepkiyi gösterdi:

"Tek zarf ve içine konan 4 adt oy pusulası. Üçunde hile yok, 1’i hileli. Akıllara ziyan bir durum.

İptal ettiniz en azindan hepsini iptal etseydiniz!

#AKP #ysk eliyle alınan karara mutludur. Peki sorgulayan vicdanlar? #istanbul #23Haziran"

YSK seçimleri iptal etti ! İstanbul 23 Haziran'da yeniden sandık başındaYSK seçimleri iptal etti ! İstanbul 23 Haziran'da yeniden sandık başında

 

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