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  4. 06 Haziran 2017 16:50

Figen Yüksekdağ'a yeni hapis cezası

Eski HDP Van Milletvekili Yüksekdağ, bir basın kuruluşuna verdiği röportajda "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Figen Yüksekdağ'a yeni hapis cezası
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen eski HDP Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'a, Alman basın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajdaki sözleri dolayısıyla "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan tutuklu bulunan Yüksekdağ ile avukatları, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına mazeret sunarak katılmadı.

Mazeretleri kabul etmeyen mahkeme, savcılık mütalaasının ardından kararını açıklayarak Yüksekdağ'ın "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, verilen cezayı paraya çevirmedi ve ertelemedi.

- İddianame

İddianamede, Yüksekdağ'ın, 2015'te Almanya'nın Köln kentinde Türkiye'nin hava operasyonlarının protesto edildiği yürüyüşe katıldığı ardından Almanya'nın Sesi'ne (Deutsche Welle) verdiği röportajda şu sözleri kullandığı belirtildi:

"Bizim HDP olarak PKK ile bağımız yok. Belge konulması lazım ortaya, aksi takdirde çok saçma kalıyor iddialar. Biz parlamento seçimlerinde yüzde 13 oy aldık. İki aylık seçim kampanyası süresince 7 HDP'li öldürüldü. Şu ana kadar failler yargı önüne çıkarılmadı. Öldürülen kişiler ellerine silah alarak PKK ile birlikte savaşmış kişiler değildi. PKK bir halk özgürlük hareketidir. Aynı zamanda demokrasi ve eşitlik mücadelesi veren bir örgüttür. Bizler PKK'nın bu hedeflere ulaşma konusunda başvurduğu yöntemleri onaylamıyoruz. Ancak şunu da kabul etmeliyiz ki uyguladığı program terör değildir."

Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 ila 5 yıl hapsi istenmişti.

AA

yüksekdağ , figen , hapis , cezası