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Gergerlioğlu’nun gözaltına alınması talimatını veren savcıya suç duyurusu

HDP milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gözaltına alınması talimatı veren Ankara Cumhuriyet Savcısı Ersoy Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Gergerlioğlu’nun gözaltına alınması talimatı veren Ankara Cumhuriyet Savcısı Ersoy Yıldız hakkında HSK'ye şikayet başvurusunda bulundu.

Yapılan başvuru dilekçesinde, “Kamu görevlisinin veya memurun resmi belgede sahtecilik suçunu düzenleyen TCK 204 ve görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına sebebiyet vermenin düzenlediği TCK’nın 257 maddelerini” ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca, Gergerlioğlu’nun Meclis’te gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen evrak ve tutanakların sahte olduğu gerekçesiyle tutanak hazırlayan polisler hakkında da suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Etiketler Gergerlioğlu savcı talimat
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