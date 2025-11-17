Gürsel Tekin başvurdu: CHP İl Başkanlığı'nın hesapları incelenecek

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İl Başkanlığı'na geçici görevle atanan Gürsel Tekin’in talebiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın hesaplarından yapılan tüm işlemlerin dökümleri istendi.

CHP İstanbul Başkanlığı’na İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından geçici görevlendirmeyle atanan Gürsel Tekin, partinin banka hesaplarına erişim talep etmişti. Tekin’in talebi üzerine, bankalara CHP İstanbul için talimat gittiği ortaya çıktı.

Halktv.com.tr’de yer alan habere göre; İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ilgili bankalara gönderdiği yazıda, CHP İstanbul İl Başkanlığı adına açılan ve aktif olarak kullanılan mevcut tüm hesapların mevcut bakiyelerinin, mevcut hesaplardan yapılan tüm işlemlerin dökümlerinin ve bu işlemlerin kimler tarafından yapıldığının bildirilmesi talep edildi.

Ayrıca bankalara, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın vergi numarasından da detaylı araştırma yapılması ve tespit edilen bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesi istendi.