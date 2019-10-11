HDP'den Bakan Soylu'ya: Misliyle iade ediyoruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “insan müsveddeleri” sözüne yanıt verdi.

Soylu’nun sözlerinin edep ve adap sınırlarını aştığı yorumunda bulunan HDP Genel Merkezi, bu ifadeleri iade ettiklerini kaydetti.

HDP’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Milyonlarca insanı temsil eden seçilmiş milletvekillerine edep ve adap sınırlarını aşarak, hadsiz bir şekilde hakaret eden atanmış İçişleri Bakanı’na sözünü misliyle iade ediyoruz” dendi.

İçişleri Bakanı Soylu, cuma günü katıldığı CNN Türk canlı yayınında “Türkiye'nin Suriye'de bir alanı işgal ettiği” yönündeki yorumlara sert tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hangi biriniz DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele ettiniz? Bizim askerimiz mücadele etti. Dünyada bunun bir örneği yok. Biz hiçbir yerde işgal etmedik, bunu Meclis’te dile getiren, milletvekili olduğunu söyleyenler alçaklardır, insan müsveddeleridir. 500 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyona savaş diyenler ihanet içerisindedirler. Savaş devletler arasında yapılır.”