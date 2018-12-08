HDP'den İstanbul ve İzmir için sürpriz isimler

Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için öne çıkan isim Celal Doğan oldu. 1977 genel seçimlerinde Antep milletvekili seçilen Doğan, 3 dönem Antep Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 2015 genel seçimlerinde ise HDP'nin Antep milletvekili olarak Meclis'e girdi.

İZMİR İÇİN SIRRI SAKIK

İzmir'de ise Sırrı Sakık'ın ismi öne çıkıyor. Sakık, 2 dönem HDP Muş milletvekili olarak, iki dönem de Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak Meclis'te yer aldı. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Sakık, 2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine kayyum atandı.

ADANA VE MERSİN'DE KURTULAN VE BİLGEN

Çukurova'da ise HDP'nin grup başkanvekillerinin ismi geçiyor. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in Mersin'de, Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın da Adana'da aday gösterilebileceği konuşuluyor.



