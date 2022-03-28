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HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen: Herkesi şaşırtacağız

HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen: Herkesi şaşırtacağız

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ayhan Bilgen, gençler ve kadınlar konusunda herkesi şaşırtacak bir tablo ortaya koyacaklarını söyledi.

Kars Belediye Eş Başkanı görevinden alınarak tutuklanan ve cezaevinden çıkmasının ardından HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen'in öncülüğünde başlayan siyasi parti kurma çalışmalarında sona gelindi. Partinin adının 'Türkiye'nin Sesi Partisi' olması bekleniyor.

Bilgen, FOX TV'de katıldığı 'Çalar Saat' programında "Kişi merkezli siyaset yapmayacağız. Lidersiz bir yatay demokrasi, doğrudan demokrasi... Biz sadece kolaylaştırıcıyız. Bir parti gelecek Türkiye’yi kurtaracak. Yok böyle bir şey. Kimse kimseyi kurtarmaz, toplum ancak tercihleriyle kendi kurtuluşunu örgütler" dedi.

 'BİZ ONLARI 'GİDİN KADIN KOLLARINDA ÇALIŞIN' DİYEN ANLAYIŞTAN KURTACAĞIZ'
İsmail Küçükkaya’nın kadınların partideki etkisinin sorulması üzerine ise Bilgen, şunları söyledi:

"Bu konu bizim açımızdan tartışma konusu bile olmamalı. Kadınlar siyasetin neresinde, ne kadar olacaklarına kendileri karar vermeli. Biz erkekler onlara lütfetmemeliyiz. Bir kol çalışması asla düşünmüyoruz. Biz onları 'Gidin kadın kollarında çalışın' diyen bir anlayıştan kurtarıp partinin ana kademelerinde, hem illerde hem genel merkezde kendilerini ifade edecekleri zemin kuracağız. Gençler ve kadınlar noktasında herkesi şaşırtacak bir tablo ortaya koyacağız."

Etiketler hdp parti ayhan bilge
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