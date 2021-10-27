HDP’li Pervin Buldan, tezkereye ''evet'' oyu verdi

TBMM Genel Kurulu’nda Suriye ve Irak tezkereleri oylandığı sırada HDP milletvekili Pervin Buldan "evet" oyu için elini kaldırdı.

Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP’nin “hayır” oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin “evet” oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

Ancak HDP tezkereye hayır derken, en ön sırada oturan Pervin Buldan, yanlışlıkla elini evet için kaldırdı.

Yanındaki Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş da Buldan’ın elini indirmeye çalışsa da Buldan’ın oyu evet olarak sayıldı.