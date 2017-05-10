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  4. 10 Mayıs 2017 14:28

Hükümetten ''Atatürk'' tepkisi

AB Bakanı Ömer Çelik, Atatürk'e yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Hükümetten ''Atatürk'' tepkisi
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AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik TV ekranlarından ve sosyal medyadan yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Ömer Çelik şunları söyledi:

Bazı şahısların televizyonlarda söylediği bazı çirkin sözler söz konusu. Bu temelde bir tartışma söz konusu.

Bu söylenen çirkin sözleri özellikle de cumhuriyetimizin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak tarihsel tartışmaların, bilimsel tartışmaların dışına çıkacak şekilde bir zihinsel tahrifatın ürünü olan, özellikle de annesiyle ilgili manevi kızıyla ilgili söylemleri kınıyoruz.

Herkes herkese saygı göstermek durumundadır ama devletimizin kurucusuna ilk cumhurbaşkanımıza karşı bu saygının gösterilmesi mecburidir. Bunlar entelektüel egzersiz konusu ya da magazin konusu olmayacak kadar önemli işlerdir ciddi meselelerdir. Dolayısı ile bu saygısızlığı elimizi tersiyle itiyoruz ve kınıyoruz. Zaten savcılık görev alanı içinde gereken çalışmayı yapacaktır.

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