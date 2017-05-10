Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan'a ''derin'' darbe !

Nezih Kitapevi, Remzi, D&R ve Migros Mustafa Kemal Atatürk'e TV kanallarından ve dergi sayfalarından hakaret eden Mustafa Armağan'ın 'Derin Tarih’ dergisini raflardan indirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Derin Tarih programı ile TVnet'e ağır ceza kararı aldı.Benzer hakaretler bir kez daha gündeme gelirse Derin Tarih’in yayından kaldırılması gündeme gelebilecek.

Mustafa Kemal Atatürk'e TVnet kanalından ve dergi sayfalarından hakaret eden Mustafa Armağan'a darbe üstüne darbe geliyor. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; RTÜK bugünkü toplantısında Derin Tarih programında; kanunun ‘insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamayacağı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler içeremez’ ile ‘toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz’ maddelerini ihlal ettiğine karar verdi. Bu ihlal nedeniyle kanala en yüksek oranda para cezası verilmesi kararı alındı. Kanal, bir önceki ay reklam gelirinin yüzde 5’i oranında para cezası ödeyecek.

YAYINDAN KALDIRILABİLECEK

Ayrıca Derin Tarih programı, RTÜK Kanunun 8.maddesinin f bendinden yani ‘toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz’ hükmünden bir kez daha ceza alırsa programın yayından kaldırılması gündeme gelebilecek. Söz konusu f bendi, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan 690 sayılı KHK’ye eklenen bir hükümle ‘ağır cezalar’ bölümüne alınmıştı.

RAFLARDAN İNİYOR

Bu arada Nezih, Remzi kitapevleri ve D&R da ‘Derin Tarih’i raflardan kaldırdı. Nezih Kırtasiye, dün TrBoykot isimli hesabın, geçmişte Mustafa Armağan’ın yönetiminde yayınlanan ‘Derin Tarih’ dergisiyle ilgili çağrısına olumlu cevap verdi. “Derin Tarih isimli dergi müsveddesini raflarınızdan indirmenizi rica ve talep ediyoruz” şeklinde sosyal medyadan atılan mesaja cevap veren Nezih Kırtasiye, “İlgili dergi bugün itibariyle raflarımızdan kaldırılmaktadır. Geri bildiriminiz ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz” dedi.

Migros yetkilileri, Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Raflarımızda böyle bir ürün bulunmamaktadır” dedi. Remzi Kitabevi Satış Müdürü Fevzi Kılınçaslan Bey, “Bugün konuyla ilgilendik ve Cumhuriyetimizin kurucusuna hakaret eden yazıların yer aldığı Derin Tarih dergisini raflarımızdan kaldırdık. Remzi Kitabevi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e karşı yapılmış bu davranışlara ve hakarete kayıtsız kalamazdık. Bunun da gereği yaptık” diye konuştu. D&R da konuyla ilgili raflardan kaldırıldığı bilgisini verdi.

ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİ

Mustafa Armağan, TVNet’te yayınlanan ‘Derin Tarih’ isimli programda, Süleyman Yeşilyurt ve Yavuz Bahadıroğlu ile Mustafa Kemal Atatürk’ün, manevi kızı Afet İnan ile ilişkisi olduğu yönünde imalarda bulunmuş ve infial yaratmıştı. Savcılık konuyla ilgili soruşturma açmıştı.