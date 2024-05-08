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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: ''Kart ödemelerinde bozulma başladı''

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: ''Kart ödemelerinde bozulma başladı''
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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bireysel kredi ve kredi kartı ödemelerinde bozulma başladığını söyledi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 81 İlde 81 Orman Projesi hakkında düzenlenen basın toplantısında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aran, geri dönmeyen kredilerde ticari tarafta bir bozulma olmadığını ancak bireyselde sinyaller almaya başladıklarını söyledi.

Aran, "Bunun dengelenme süreci sonuna kadar sürüp sonra durabileceğini düşünüyorum" dedi. Sıradışı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Aran, mayıs enflasyonu görüldükten sonra dengelenmenin sağlanacağını ve sıkışıklığın dozunun azalacağı bir döneme girileceğini ifade etti.

Bankaların kârlılıklarına da değinen Aran, önceki çeyrek ve bir önceki döneme göre ciddi bir düşüş olduğunu belirterek, "Bankacılık sektöründe sistemik bir risk yok" dedi.

Etiketler iş bankası hakan aran kart ödemeleri kredi kartı
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