Hükümetten sürpriz Hikmetyar kararı

Birleşmiş Milletler'in "terör" listesinde bulunan cihatçı örgütlerden Hizb-i İslam'ın lideri Gülbeddin Hikmetyar, Türkiye'deki "terör" listesinden çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hikmetyar'ın önünde diz çöküp oturduğu fotoğraf Türkiye'de gündem olmuştu.

Bakanlar Kurulu, IŞİD ve El Kaide bağlantısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'in "terör" listesinde bulunan Gülbeddin Hikmetyar ile ilgili tartışma yaratacak bir karar aldı. Gülbeddin Hikmetyar hakkında 2013 yılında alınan "malvarlığını dondurma kararı" kaldırıldı.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan ile Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listenin 'A- DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' başlıklı bölümünün 138'inci sırasında yer alan GULBUDDIN HEKMATYAR isimli şahsa ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır."