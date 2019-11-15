İbrahim Kalın: Putin Türkiye'ye geliyor...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin NATO sistemine entegre edilmeyeceğini belirterek, "Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesini değerlendiren Kalın, şöyle konuştu:

Bizim açımızdan çok verimliydi. Giderken telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız da Trump'a "İyi bir hazırlıkla geleceğiz" demişti. Ciddi bir hazırlık yaptık. 17 Ekim'de ABD ile varılan anlaşma Barış Pınarı Harekatı'nın en önemli sonuçlarından biriydi. Barış Pınarı Harekâtı'nın başarısı Türkiye'ye yönelik havayı değiştirdi.

Türkiye-ABD ilişkisi eşit aktör ilişkisi üzerine kuruludur. Cumhurbaşkanımız bütün ülkelerle eşit haklar talep eden bir lider. ABD ile konuşurken 'Sizin de bizim de çıkarlarımız var, bunu kazan-kazan zemininde buluşturabiliriz' dedik.

S-400'LERİ ALMA KARARINI BİR GECEDE VERMEDİK

ABD, NATO'nun burada bir rolü yok dediler. Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien ile görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik.

S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı. S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız, bu aşamayı da geçtik. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya Devlet Başkanı Putin, ocak ayının ilk haftasında Türkiye'ye gelecek" dedi.