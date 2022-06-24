İdam cezası geri mi geliyor? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te çıkan orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, kundakçının tutuklanmasıyla ilgili, ''Caydırıcı ceza olacaksa orman yakmanın cezası idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız'' dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alındı.



Değirmenyanı Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Erdoğan Marmaris'teki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Yangın afetinde ilk müdahaleyi 20.10'da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter, 2 uçakla yapıldı. Yapılması gerekenler anında yapıldı. Güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik. Yangın afetine 95 araç, 576 personelle müdahale ettik. Yapılan ilk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi.

15'i uçak, 46'sı helikopter olmak üzere 61 hava aracı ile arkadaşlarımız bu yangında görev aldı. Azerbaycan'dan gelen bir uçak çalışmaların içerisinde yer aldı. Katar 3 helikopter ile bu çalışmalara iştirak etti. AFAD'ın koordinesinde bölgeye toplam 393 personel ve 47 araç geldi. Müdahale çalışmalarında 15 afet grubu görev almaktadır. Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı olmamasıdır. Sağlık ekiplerimiz tarafından 47 hastaya müdahale edilmiştir. 19'u tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"ORMAN YAKMANIN CEZASI İDAM OLMALI"

Ucu idama mı dayanıyor. Caydırıcı ceza olacaksa orman yakmanın cezası idam olmalı. Bu tartışmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız. Sadece ormanlar mı, hayvanlar da yanıyor. Adam affedersiniz içmiş, bilmem neye kızdım burayı yaktım. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalı.

Tüm bölge halkını fidan dikmeye davet ediyoruz."