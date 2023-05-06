İmamoğlu ve Yavaş'ın görevleri belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın tarımsal kalkınma, Ekrem İmamoğlu'nun ise deprem bölgesinde yeniden yapılaşmayla ilgileneceğini söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere günlere kalan siyasi partiler hazırlıklara ve mitinglere yüksek bir tempoyla devam ediyor. CHP, bugün İstanbul’da Büyük İstanbul Mitingi düzenleyecek. Miting öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Cumhuriyet’ten Sena Tufan'ın sorularını yanıtladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN GÖREVLERİ

"Öncelikli görevden almalar hangi kurumlarda olacak?" sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu, "Ekonomiyi düzeltmek için Merkez Bankası’nda liyakatle gelen kişiler olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılarımızın görev alanları belirlenmeye başlandı. Mansur Yavaş tarımsal kalkınmadan sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak hızlıca oradaki aksiyonları alacak. Ekrem İmamoğlu özellikle deprem bölgesindeki yapılaşma ve oraların yeniden inşasıyla ilgili süreçlerle ilgilenecek. Hâkimler ve Savcılar Kurulu ikiye ayrılacak. Devletin çürütülmüş olan tüm mekanizmalarının ve bürokrasinin yukarıdan aşağıya liyakatle yerleştirmesi başlayacak. Vatandaş kendini çözümsüz gibi hissediyor. Sorunların hızlıca çözülebildiğini görecekler." dedi.

SEÇİM İLK TURDA BİTER Mİ?

Kaftancıoğlu, "Seçim için öngörünüz nedir? İlk turda bitecek mi?" sorusuna, "Sahaya bahar gelmiş. Sahada artık insanlar ilk turda bitecek kadar değişim isteği içerisinde. Bu nedenle ilk turda, hatta beklenenin ve anketlerde çıkanın üstünde bir farkla seçim sonuçlanırsa bu benim için sürpriz olmayacak." yanıtını verdi.

MİLLET İTTİFAKI'NIN İLK İCRAATLERİ NE OLACAK?

Millet İttifakı iktidara gelirse atılacak adımları anlatan Kaftancıoğlu şöyle konuştu:



Millet İttifakı iktidara gelir gelmez, hemen bir hasar tespit komisyonu kurulacak. Vaatlerimizi, ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Ancak devraldığımız enkaz ne? Ne kadar borcumuz var, acil ödemeler ne kadar var? Bildiklerimiz var ancak bir de iktidara geldiğimizde teslim edilenler olacak. Uzun ve kısa vadede yapılacak görevlendirmelerin hepsi, ekonomik olarak atılacak adımların hepsi tek tek tariflenmiş durumda. Genel başkanımız cumhurbaşkanı olur olmaz görevden alınacak ve devamının da geleceği belirli alanlar olacak. MB’ye yapılacak atamadan tutun da devletin belirli kurumuna yapılacak atamalar şu anda belirlendi. Bütün devletin iktidarımızda yaptığı harcamaları, bütçeleri denetlemek için anında bir komisyon kurulacak. Bu komisyonun başkanı da muhalefette kim olursa o partinin milletvekili olacak. İlk 24 saatte İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecek. Aile Destekleri Sigortası çok hızlı hayata geçirilecek. Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapılacak.

Cumhuriyet