İmamoğlu: Vicdanınızla, kendi adalet terazinizle oy kullanın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14. Kent Lokantası’nı, Başkan Ekrem İmamoğlu ve CHP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras’ın katılımıyla, Arnavutköy’de açtı.

İBB, Kent Lokantalarının 14’ncüsünü Arnavutköy ilçesinde açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merkez Mahallesi’nde hizmet verecek Kent Lokantası açılışına, CHP Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras ile birlikte yaptığı ilçe turunun ardından geldi. Vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle mitinge dönüşen açılış öncesinde, İmamoğlu ve Aras, seçim otobüsü üzerinden yurttaşlara seslendi.

“Hem ülkemizin hem şehrimizin hem de ilçemizin çok çalışan, çok koşan, halkını düşünen, insanlarını düşünen, adaletli, ahlaklı, kimlikli yöneticilere ihtiyacı var” diyen İmamoğlu, coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“BÜTÜN DENEYİMİMLE TEKİN ARAS’IN YANINDAYIM”

"Her birinizin, İstanbul'a yerleşim hikayeleri var. İstanbul, dünyanın özeti gibi. Bu ülkenin, bu cennet vatanın, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin memleketimizin özeti. İşte Tekin Aras Başkanımız güzel yuvasıyla, ailesi buraya yerleşmiş. Anadolu'nun bir evladı gelmiş, yerleşmiş. Onun da evladı burada doğmuş. Şimdi, siz kıymetli Arnavutköylülerle bu şehri yönetmek istiyor. Ben, Tekin Aras Başkanımızın Arnavutköy'de seçileceğine ve sizlerin de ona çok güçlü destek vereceğinize ve onun da sizlerle birlikte bu ilçeyi yöneteceğine yürekten inanıyorum. Gözümle, kulağımla, bütün bilgimle, bütün deneyimimle, bu genç kardeşimizin yanındayım. Arnavutköylülerin, bu genç kardeşimle birlikte, çok mutlu olacakları yılları ve dönemleri yakalayacağına eminim. Çünkü; saygı, liyakat, ahlak ve ortak akıl düşüncesini yolundan hiç ayırmayan bir kardeşimiz.

“BİR-İKİ GÜNE BURAYA BİR SÜRÜ BAKAN, HATTA SAYIN CUMHURBAŞKANI BİLE GELEBİLİR”

Açık ve net bir şey söyleyeyim mi? Bir-iki güne buraya bir sürü bakan gelebilir. Hatta size bir sürpriz söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı bile gelebilir. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Vallahi billahi, kim gelirse gelsin, siz ağırlayın, misafir edin, yollayın. 31 Mart'ta oylarınızı yollayın Tekin Aras'a. Birisi istedi diye değil, gönlünüzden geçeni, vicdanınızla, kendi adalet terazinizle oy kullanın. Öyle kullanacağınıza da eminim. Sizi kimse etkileyemez. Milletin vicdanı, milletin erdemi olmaya karar verecek bu 31 Mart'ta kullanacağınız oy, o kadar kıymetli ki… Size şöyle söyleyeyim: Aranızdaki herhangi birinizin oyuyla, benim oyum eşit. Sizin aranızdaki bir emekçi kardeşimle, genç öğrenci bir kardeşimle oyum eşit. Fabrikatörle memurun oyu eşit. Hepimizin oyu, eşit. Onun için herkes, kendi o güçlü oyunun hesabını yapacak. Ve ne yapacaksınız biliyor musunuz? Oy kullanacaksınız, oyun bozacaksınız, oyun.

“KENT LOKANTALARI ÇOK VİCDANLI BİR YER”

3 milyona yakın insan Kent Lokantalarımıza girdi, 4 çeşit yemeği 40 liraya yiyerek, o gün öğle yemeğinde hoş bir vakit geçirdi. Parasıyla yedi. Kendine ait olan bir mekanda yedi. Çok vicdanlı bir yer. Ve burada özellikle öğrencilerimizi, işçimizi, memurumuzu, özellikle emeklilerimizi ağırlıyoruz; görüyorum. Beni çok gururlandırıyor. Beni gururlandıran bir başka durumu daha söyleyeyim. Açtığımız her Kent Lokantasında -burası da dahil- sadece kadınlar çalışıyor. Allah'ın izniyle, burasıyla beraber 14 oldu kent lokantamız. İstanbul'un bütün ilçelerinde Kent Lokantası açacağız. İhtiyaç olursa, daha fazlasını hedefleyeceğiz. Sevgili hemşehrilerim, amacımız; bu şehre adalet getirmek, bu şehre bereket getirmek. Şimdi birazdan iftara geçeceğiz. Tabii iftar sofrası içeride. Sayısı hepinizi içeri almaya müsait değil. Ama burada ikramla ilgili arkadaşlarım imkanları hazırladılar. Mobil büfelerimiz var. Olabildiğince size ikramda bulunmaya çalışacağız. Açılışa binaen bir eksikliğimiz olursa, affedin.

“SİZLER FIRSAT TANIDIĞINIZDA, ARNAVUTKÖY BAMBAŞKA BİR DÖNEME EVRİLECEK”

Size adilce, eşit bir biçimde, özellikle bu şehirde insanca yaşamın herkesin hakkı olduğu bilinciyle, sizlere en demokrat biçimiyle, bu millete yakışan biçimiyle, Cumhuriyetimize yakışan biçimiyle, inancımıza yakışan biçimiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Son olarak şunu söyleyeyim: Tekin Aras Başkanımla birlikte, ikili bir çalışmaya, eğer sizler fırsat tanıdığınızda, göreceksiniz Arnavutköy bambaşka bir döneme evrilecek. Hep birlikte çok mutlu, çok huzurlu, kardeşçe bir ortamın var olduğu Arnavutköy’ü size kazandıracağız. Söz veriyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Hepinizin tuttuğu oruçları kabul olsun. Dualarınız kabul olsun. Kent lokantamız, Arnavutköy'e hayırlı olsun.

İFTARI GENÇLERLE YAPTI

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Aras ve beraberlerindeki heyet, iftarlarını, çoğunluğu öğrencilerden oluşan gençlerle yaptı. Kent Lokantası’nın ilk gün konukları; mercimek çorba, et döner, pirinç pilavı, ayran sudan oluşan menüyle oruçlarını açtı.