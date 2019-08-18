İmamoğlu yağmur sonrası inceleme yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yağmurdan etkilenen yerlerde yağmur sonrası inceleme yapıyor.

İmamoğlu "İstanbul’daki yoğun yağmurdan etkilenen yerlerde ekiplerimizden anlık bilgi aldım. Ekiplerimizle yağmur sonrası inceleme yapıyoruz." dedi.

İmamoğlu yaptığı açıklamada "15-20 dakika içinde saatte 114 kiloyu bulan baş edilemez bir yağmur. Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş. Orta şiddet diye rapor edilmiş yaklaşık 40 kilo diye ikaz geçilmiş ama çok büyük bir fark var arada. " ifadelerini kullandı.