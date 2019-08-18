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  4. 18 Ağustos 2019 09:01

İmamoğlu yağmur sonrası inceleme yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkili olan sağanak yağış sonrası İstanbul'un çeşitli yerlerinde incelemelerde bulundu.İmamoğlu Meteoroloji'nin uyarı için geciktiğini söyledi.

İmamoğlu yağmur sonrası inceleme yaptı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yağmurdan etkilenen yerlerde yağmur sonrası inceleme yapıyor.

İmamoğlu "İstanbul’daki yoğun yağmurdan etkilenen yerlerde ekiplerimizden anlık bilgi aldım. Ekiplerimizle yağmur sonrası inceleme yapıyoruz." dedi.

İmamoğlu yaptığı açıklamada "15-20 dakika içinde saatte 114 kiloyu bulan baş edilemez bir yağmur. Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş. Orta şiddet diye rapor edilmiş yaklaşık 40 kilo diye ikaz geçilmiş ama çok büyük bir fark var arada. " ifadelerini kullandı.

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