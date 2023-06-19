İmamoğlu'ndan CHP'ye de Kılıçdaroğlu'na da açık mesaj

Seçimlerin ardından CHP'de "değişim" çağrısı yapan ilk isim olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularına dikkat çeken yanıtlar verdi.

Cumhurbaşkanı seçimi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan ‘değişim’ tartışmaları sürüyor.

Son olarak, seçimden bir gün sonra verdiği mesajla çok konuşulan ve CHP'de yeni bir tartışma açan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Fatih Altaylı ile bir araya geldi.

Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, verdiği 'değişim' mesajını ayrıntılarıyla anlattı, "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız" dedi.

Fatih Altaylı, kendi ismini taşıyan web sitesinde, söz konusu görüşmeyi yazdı.

"Seçim süreci İmamoğlu’nu çokça değiştirmiş. Anlatmaktan çok dinleyen birine dönüşmüş. Heyecanı sürüyor ama egosunu törpülemiş" diyen Altaylı, İmamoğlu'nun "Fatih Bey, seçim bittiği günden beri konuştuğum ilk ve tek gazeteci sizsiniz. Kimse ile görüşmedim. Görüşme gereği de duymadım" dediğini aktardı.

İmamoğlu’na öncelikle “değişimden” kastının ne olduğunu soran Altaylı'ya, İBB Başkanı'nın yanıtı şöyle oldu:

"Ne gerekiyorsa o. Bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle, başarı elde edemediysek eğer, yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da partinin ortak aklı ile tespit etmemiz gerekiyor. Ama bunu yapmak için önce durumu anlamamız, kabul etmemiz gerek."

İmamoğlu şöyle devam etti:

“Seçimi kaybettik. Yüzde 48 elbette kötü bir oran değil ama kazanmaya yetmeyen bir oran ve biz seçimi kaybettikten sonra, üstelik de seçim kampanyası süresince bu seçimi kazanmanın Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız.”

"CHP hiçbir şey olmamış gibi mi davranıyor!" diye soran Altaylı'ya, İmamoğlu, "Öyle davranmak isteyenler var. Seçmenin moralinin ne kadar bozuk ne kadar üzgün ve en önemlisi ne kadar umutsuz olduğunu görmek lazım. Bu hayal kırıklığını tamir etmek bizim görevimiz" yanıtını verdi.

İmamoğlu, "Peki bunun yolu lideri değiştirmek mi?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Benim ağzımdan böyle bir çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. 13 Mayıs’taymışız gibi yola devam edemeyiz. Öncelikle oturup konuşmamız, ne yapmamız gerektiğini tespit etmemiz lazım. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız.”

Fatih Altaylı'nın kendi internet sitesindeki yazısının tamamı için...