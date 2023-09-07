İnce canlı yayında yanıt verdi: Kılıçdaroğlu, seçimi neden kaybetti?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında kendisine gelen soruları yanıtladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem ince, tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında soruları yanıtladı.

İnce, Erdoğan Aktaş’ın “Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi neden kaybetti?” sorusuna da yanıt verdi.

“Millet değil, menfaat ittifakı kuruldu” ifadelerini kullanan Muharrem İnce, “Çok basit bir kere akıl, bilim yoktu. Bu seçimlerde bir menfaat ittifakı kuruldu. Millet ittifakı değil onun adı menfaat ittifakı. Bir ilkeler ittifakı olsaydı bu seçim kazanılırdı. İlk açıklama şöyle yapıldı parti genel başkanı tarafından: ‘Bizim cumhurbaşkanı adayımız altılı masada olan liderlerin imzası olacak. Onlar imza verecek, cumhurbaşkanı da onu yapacak. Daha Kemal Bey’in adaylığı ortada yoktu, hatırlayın” dedi.

İnce, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Temel Karamollaoğlu dedi ki ’Biz hepimiz imzalayacağız, cumhurbaşkanı adayımız da kazanınca bunları yapacak.’ Sonra sayın Kılıçdaroğlu aday oldu. Parti başkanları yardımcı olacak 7 tane yardımcı. İkide belediye başkanı. Onların onayı olmadan cumhurbaşkanı hiçbir şey yapamayacak. Bu bir kere güven vermez insanlara, birincisi bu."

"HDP İLE İLİŞKİLER PERVASIZCAYDI"

İkincisi, söylemler çok kötüydü. Kanun Hükmünde Kararname ile görevden atılanların hepsi işe alınacak. HDP ile ilişkiler pervasızcaydı. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı çok fazlaydı, böyle bir şey olamazdı, imkansızdı, olmamalıydı. Söyledikleri ABD taraftarlığı… Açık açık Ukrayna’dan yana tavır koymaları. Bu da yanlıştı ve Memleket Partisi’ne yapılanlar, Azerbaycan ve Libya ile ilgili söylenenler güven vermedi.