İsmail Saymaz açıkladı: Yeni bir milliyetçi parti geliyor!

Gazeteci İsmail Saymaz, yerel seçimler öncesinde eski MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun parti kurmaya hazırlandığını öne sürdü.

Yerel seçimlere aylar kala siyasi parti liderleri çalışmalarını hızlandırırken, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin kuruluş süreçlerinde de bulunan eski MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu öne sürüldü.

ARKADAŞLARIYLA HAZIRLIKLARA BAŞLADI

İsmail Saymaz kulislerde konuşulan yeni kurulacak partilerle ilgili canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

“Milliyetçi cenahta yine hareketler var. Henüz daha onlar bilinmiyor. Yusuf Halaçoğlu ve arkadaşları parti kurma hazırlığındalar yani yeni bir milliyetçi parti daha doğuyor. Ayrıca henüz ona parti diyemeyiz ama bir hareket daha var. Veryansın çevresi diye bilinen başında Nihat Genç’in olduğu Erdem Atay’ın da olduğu ve çok sayıda bilim adamı, işadamı, öğrenciler, hukukçular, mimarlar ve turizmcilerin de destek verdiği belirtilen ‘Cumhuriyetçi Vatanseverler Hareketi’ diye bir hareket başlattılar. Hangi vadede bilmiyorum ama partiye de evirilebilir. Onlar da başka bir milliyetçi ve cumhuriyetçi bir seçenek olarak konumlanıyorlar.

Yusuf Halaçoğlu’nun ki kendisi MHP’den ayrıldı, İYİ Parti’den ayrıldı, Zafer Partisi’nin de kuruluş sürecinde yer aldı diye biliyorum. Şimdi o bu üç partiden ayrılıp kendi partisini kuruyor. Yani siyaset biraz karışacak.”

SEÇİMDE OĞAN'I DESTEKLEDİĞİ İÇİN PİŞMAN OLMUŞTU

Aynı zamanda eski Türk Tarih Kurumu Başkanı olan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararına sitem dolu sözlerle tepki göstermişti. Halaçoğlu, "Böyle bir sonucu öngöremediğim için siz imza verenlerden özür diliyorum. Halbuki bugüne kadar en azından milliyetçiliğinde samimi olduğu kanaatim vardı" demişti.