İstanbul'un 17 ilçesinde oylar yeniden sayılıyor
İstanbul'un 17 ilçesinde oylar yeniden sayılıyor
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
O uzmandan ekonomi uyarısı: ''Enflasyon kontrolden çıkabilir''
AK Parti itiraz etmişti... 332 oy farkıyla CHP'li aday kazandı !
AK Parti itiraz etmişti... 332 oy farkıyla CHP'li aday kazandı !
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul mesajı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul mesajı
İstanbul'da şok iddia: ''Sandık kurullarının GBT'leri inceleniyor !''
İstanbul'da şok iddia: ''Sandık kurullarının GBT'leri inceleniyor !''
Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava buz kesecek, yağış geliyor !
Meteoroloji'den yeni uyarı: Hava buz kesecek, yağış geliyor !
CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti
CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti
Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşı seçimi kaybetti
Recep Tayyip Erdoğan'ın adaşı seçimi kaybetti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 03 Nisan 2019 14:50

İstanbul adayından ''seçimler yenilensin'' talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde 256 oy alan bağımsız aday Mehmet Ali Aydoğmuş, seçim sonuçlarına itiraz etti. Oyların yeniden sayılmasını isteyen Aydoğmuş, usulsüzlük görülmesi halinde seçimlerin yenilenmesini istedi.

İstanbul adayından ''seçimler yenilensin'' talebi
A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 256 oy alan bağımsız aday Mehmet Ali Aydoğmuş seçim sonuçlarına itiraz etti. Aydoğmuş, İstanbul Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na sunduğu itiraz dilekçesinde, kendisine verilen oyların bir kısmının kasıtla sandık kurulları başkanları tarafından farklı siyasi partiler adına kaydedildiğini iddia etti.

39 ilçede tarafına herhangi bir sandık tutanak ve çetelesi verilmediği gibi itiraz süresinin de kendisine bildirilmediğini dilekçesinde kaydeden Aydoğmuş, “Ayrıca sandıkların başında gözcü müşavir olmadığı gibi sandıklar kontrol altına alınmamıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde oy kullanılan tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını usulsüzlük görüldüğü halde yeniden YSK tarafından seçime gidilmesine veya düzeltilmesine karar verilmesini talep ederim” dedi.

seçim , itiraz , mehmet Ali Aydoğmuş , istanbul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM