İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ''T.C.'' geri döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasına 'T.C.' ibaresi eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye hizmet binasının girişine 'T.C.' ibaresinin eklenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binası girişine de 'T.C.' ibaresi eklendi. Saat 14.30 sıralarında belediye görevlileri T.C. ibaresini yerine konuldu.





Monte işlemini ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla kaydetti. İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna, ''T.C. ibaresini seviyoruz, her yerde olmasını istiyoruz'' yanıtını verdi.