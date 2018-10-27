İşte AK Parti'de yerel seçimler için anketten çıkan isimler

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü 'Salı sallanır' başlıklı yazısında AK Parti'nin İstanbul adaylığıyla ilgili olarak dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.

Fırat İstanbul için ilk sırada TBMM Başkanı, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın isminin öne çıktığını belirtirken "üst düzey" olarak nitelediği bir kaynağını kendisine 'İstanbul’da Binali Yıldırım yoklamalarda birinci çıkıyor, diğer isimler kamuoyunda konuşulan isimler' dediğini aktardı.

Fırat ayrıca AK Parti'nin Ankara adaylığı için konuşulan isimlerin ise Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu olduğunu söyledi.