Meteoroloji'den kritik uyarı ! İşte haftasonu hava tahminleri
Meteoroloji'den kritik uyarı ! İşte haftasonu hava tahminleri
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi gözaltında
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi gözaltında
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları belli oldu
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek İETT hatları belli oldu
Günaydın; gazeteler bugün bu manşetlerle çıktı
Günaydın; gazeteler bugün bu manşetlerle çıktı
CHP'den kritik uyarı: ''Ekmek krizi kapıda!''
CHP'den kritik uyarı: ''Ekmek krizi kapıda!''
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı
İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı
O ilimizde korkutan deprem ! Sallandı...
O ilimizde korkutan deprem ! Sallandı...
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek otobüs hatları belli oldu
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek otobüs hatları belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 27 Ekim 2018 08:05

İşte AK Parti'de yerel seçimler için anketten çıkan isimler

AK Parti kulislerinde İstanbul ve Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için konuşulan isimler basına sızdı.

İşte AK Parti'de yerel seçimler için anketten çıkan isimler
A+ A-

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü 'Salı sallanır' başlıklı yazısında AK Parti'nin İstanbul adaylığıyla ilgili olarak dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.

Fırat İstanbul için ilk sırada TBMM Başkanı, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın isminin öne çıktığını belirtirken "üst düzey" olarak nitelediği bir kaynağını kendisine 'İstanbul’da Binali Yıldırım yoklamalarda birinci çıkıyor, diğer isimler kamuoyunda konuşulan isimler' dediğini aktardı.

Fırat ayrıca AK Parti'nin Ankara adaylığı için konuşulan isimlerin ise Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

Hande Fırat'ın yazısının tamamı için...

son anket , istanbul , ak parti , anket , anketler , ankara , yerel seçimler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM