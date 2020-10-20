İYİ Parti ilçe başkanlarından Ümit Özdağ için ihraç talebi

İYİ Parti'nin İstanbul'daki ilçe başkanları İstanbul İl Başkanı Saltuk Buğra Kavuncu'yu “FETÖ üyeliği” ile suçlayan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihraç edilmesini istedi.

39 ilçe başkanının İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçeyi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ali Kıdık Twitter hesabından paylaştı.

Özdağ'ın açıklamasının iftira olarak nitelendirildiği dilekçede, “Partimizin, İl Başkanımız Buğra Kavuncu üzerinden asılsız söylem ve iftira kampanyası ile yıpratılmasına artık daha fazla müsaade etmemizin imkanı kalmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Ümit Özdağ hakkında disiplin sürecinin başlatılması talep edilen dilekçede, “Adı geçen şahıs hakkında parti tüzüğümüz gereği disiplin hükümlerinin ivedilikle işletilerek partiden ihraç edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz” denildi.

İlçe başkanlarının açıklaması ve ziyaretinden sonra Twitter hesabından açıklama yapan Kavuncu, “İstanbul teşkilâtı beni yalnız bırakmadı, hepsine sonsuz teşekkürler. Biz bu partiyi hep birlikte iktidar, Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.