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İYİ Parti Irak-Suriye tezkeresi için kararını verdi

İYİ Parti Irak-Suriye tezkeresi için kararını verdi
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Irak-Suriye tezkeresine ''evet'' diyeceklerini açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Suriye ve Irak da dahil TBMM'ye sunulan tezkerelere "evet" diyeceklerini açıkladı.

"'EVET' DİYECEĞİZ"
İYİ Partili Usta, Meclis kulisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, terörle mücadele için "Irak ve Suriye tezkerelerine İYİ Parti grubu olarak 'evet' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkereye ilişkin, "Ben ve bütün CHP'liler, bütün vatanseverler, ülkesini ve bayrağını sevenler, bir tek yabancı askerin Türk topraklarına postallarının değmesini asla istemiyoruz. Bana soruyorlar, 'tezkereye niye hayır diyeceksin?' diye. Yabancı asker istiyorsan 'evet' diyeceksin, milliyetçiyim diyorsan sen de 'hayır' diyeceksin." demişti.

Etiketler iyi parti ırak suriye tezkere
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