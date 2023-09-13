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İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı

İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı
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Yerel seçimlere ilişkin siyaset gündeminde peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşanırken son olarak İYİ Parti, 'yerel seçim' kararını açıkladı.

İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararının görüşüldüğü Genel İdare Kurulu toplantısı (GİK) yapıldı.

Toplantı sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, basın toplantısı düzenledi, partisinin kararını açıkladı:

"Buna göre 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 81 il ve ilçelerde partimizin kendi adaylarının teşkilatımızın görüşlerinin yanı sıra aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiştir." 

Etiketler iyi parti seçim karar
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