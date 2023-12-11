İYİ Parti'de gündem ittifaksız seçim

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Akşener'in başkanlığında toplanırken gündemde ise ittifaksız seçim vardı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı.

Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin de katıldığı toplantı 1,5 saat sürerken, toplantıda ittifaksız seçim kararının kamuoyundaki yansımaları da değerlendirildi. İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararı kamuoyunun büyük kesiminden tepki toplamıştı.

2024 yılını tahmini bütçesinin de görüşüldüğü toplantıda ayrıca, yeniden üyelik başvuruları ve disiplin soruşturması talepleri de karara bağlandı.

Toplantıda yerel seçim çalışmalarına ilişkin son durum da masaya yatırıldı.