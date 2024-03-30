  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti'de toplu istifa! CHP'ye geçtiler

İYİ Parti'de toplu istifa! CHP'ye geçtiler

İYİ Parti'de toplu istifa! CHP'ye geçtiler
Güncelleme:

Hatay'ın Antakya ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden 62 üye, CHP’ye katıldı.

Aralarında İl Başkan Yardımcısı Murat Döger, İlçe Başkan Yardımcısı Yücel Dönmez, Karaali Mahalle Temsilcisi Sabahattin Kızıltepe, Ekinci Mahalle Temsilcisi Semir Doğru, Güzelburç Mahalle Temsilcisi Davut Amıklı, Kuzeytepe Temsilcisi Yusuf Durmuş'un da olduğu 62 kişi, İYİ Parti’den istifa ederek yapılan törenle CHP’ye katıldı.

CHP Antakya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen katılım töreninde partiye katılanlara rozetleri CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy ve İlçe Başkanı Ümit Kutlu tarafından takıldı.

DHA

Etiketler iyi parti CHP hatay istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor Koca mahalleyi bir odaya sığdırdı! Görenler hayran kalıyor İşte il il seçimde oy verme saatleri İşte il il seçimde oy verme saatleri Müge Anlı'da mide bulandıran suçlama: ''Kızım beni evli bir erkeğe sattı'' Müge Anlı'da mide bulandıran suçlama: ''Kızım beni evli bir erkeğe sattı'' Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti Yine akran şiddeti! Liseli kızlar kavga etti, hepsi seyretti Erdoğan’ın mitingi öncesi ilginç manzara: Hepsini kapattılar! Erdoğan’ın mitingi öncesi ilginç manzara: Hepsini kapattılar! Bursa'da yolda seyreden Tesla alev topuna döndü Bursa'da yolda seyreden Tesla alev topuna döndü Günlerce sürecek! Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'yi esir alacak Günlerce sürecek! Afrika'dan gelen çöl tozları Türkiye'yi esir alacak 42 bin TL maaş, sigorta ev ve karavan veriyor ama işçi bulamıyor 42 bin TL maaş, sigorta ev ve karavan veriyor ama işçi bulamıyor 10 gündür kayıptı... Altından korkunç bir olay çıktı 10 gündür kayıptı... Altından korkunç bir olay çıktı İşte 10 adımda, yerel seçimde oy kullanma rehberi İşte 10 adımda, yerel seçimde oy kullanma rehberi