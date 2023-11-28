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İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker hangi partiye geçecek?

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker hangi partiye geçecek?
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İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye kapıları kapatırken, AK Parti'ye yeşil ışık yaktı.

Son dönemde peş peşe yaşanan istifalarla gündemden düşmeyen İYİ Parti'den ayrılan isimlerden biri de Ankara Milletvekili Adnan Beker oldu. Beker'in hangi partiye katılacağı merak konusu oldu. AK Parti ya da CHP'ye katılacağı konuşulan Beker, söylentilere yanıt verdi. 

"CHP'DE SİYASET YAPMAM"
TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e konuşan Beker, bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Beker, "AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var. Ötesini Allah bilir. CHP'de kıymetli dostlarım var ancak orada siyaset yapmam." dedi.

tv100

Etiketler iyi parti adnan beker chp ak parti
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