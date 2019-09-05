İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçtiler

Gaziantep'te bir önceki dönem İYİ Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı yapmış olan İbrahim Kaya ile yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi MHP'ye geçti.

MHP Gaziantep İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP'ye geçenlerin listesi:

İYİ Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı yapmış olan İbrahim Kaya ile ilçe başkan yardımcıları Halil İbrahim Uygun, Murat Doğan, Ahmet Demir ve Ahmet Ağdemir,

İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Şahin ve Uğur Cevizli, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Doğan, Akdere Mahalle Temsilcisi Süleyman Özden,

İlçe Belediye Meclis üyesi adayları Nurcan Kaya ve İzzet Şevgin, Yaşar Gören, üyeler Sevgi Tan, Fatma Kaya, Metin Kaya, Uğur Kaya, Yusuf Kaya, Hasan Aydın, Orhan Ağdemir, Erhan Kaya, Yılmaz Er, Bülent Er, Ahmet Canhilal, Mehmet Demir, İsmail Çetin ve diğer parti üyelerinden oluşan 30 kişilik heyet MHP’ye geçti.

