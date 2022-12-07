İYİ Parti'den Meclis'te tarihe geçecek protesto

İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, Hüseyin Örs’ün hastaneye kaldırılmasına neden olan olaya tepki gösterdi, AK Partili isimler konuşurken Genel Kurul’a katılmayacaklarını açıkladı.

Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde AK Partili ve İYİ Partili milletvekilleri arasında yaşanan kavga nedeniyle hastaneye kaldırılan Hüseyin Örs’ün durumuna ilişkin İYİ Parti’den yeni açıklama geldi.

Örs’ün “ölümden döndüğünü” belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, bütçe görüşmelerinde AK Partili isimler konuştuğu sırada Genel Kurul’a katılmayacaklarını açıkladı.

‘ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ OLDUĞU AÇIKLANDI’

Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmaya dair, “Önce laf atmakla başlayan, sonra saldırıya dönüşen eylemi hayata geçirmiştir. Genel Kurul salonunda kürsü yakınlarında bulunan Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs’e kürsünün arka tarafından koşarak, büyük bir yüzük bulunan eliyle sayın Örs’e kasten ve vahşice yumruk atmıştır” ifadelerini kullanan İYİ Partili Dervişoğlu, “İYİ Parti Milletvekillerinin duruma ani ve yerinde müdahalesi olmasaydı belki de saldırgan eylemini tamamlayacak ve bugün Hüseyin Örs’ü kaybetmiş olacaktık” dedi.

AK Parti Milletvekili Zafer Işık’ın Örs’e yaptığı eylemin “basit bir yaralama suçu” olarak tanımlanmasının mümkün olamayacağını ifade eden İYİ Partili Devrişoğlu, “AK Parti Milletvekili Işık’ın yaptığı eylem sonucunda arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Doktorların ifadesiyle de ölümden dönmüş olduğu açıklanmıştır” dedi ve açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“TBMM’de yaşanan bu şiddet olayı elim bir olayın ötesinde bilerek ve isteeyerek gerçekleştirilen şiddettir. Yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilecek basit bir suç değildir. Söz konusu olay TCK’nın 81’inci ve 82’nci maddeler kapsamına giren, kastı aşan bir eylem olup adam öldürmeyle sonuçlanabilecek, kişinin hayatına karşı işlenmiş bir suçtur. Genel hükümler çerçevesinde olaya sebebiyet veren vekil hakkında hukuki işlem yapılmalıdır. “

‘İYİ PARTİ GRUBU OLARAK GENEL KURULDA BULUNMAYACAĞIZ’

“Saldırılar muhalefetin muhalefet görevini engellemek için yapılıyor. Biz konunun hukuken takipçisi olacağız” ifadelerini kaydeden Dervişoğlu, AK Parti’nin Işık’a yönelik adım atana kadar Meclis Genel Kurulu’ndaki AK Parti grubunun konuşmalarına katılmayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Adalet ve Kalkınma Partisi’nden beklentimiz hem parlamento grup disiplin yönetmeliğinin gereğini yapması hem de merkez disiplin kurulunun konuyla ilgili tatmin edici bir karar almasıdır. Aksi takdirde yapılan davranış ödüllendirilmiş olacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu konuda doğru adım atmaması ve bu elim olayla ilgili kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmaları esnasında İYİ Parti grubu olarak genel kurulda bulunmayacağız. Bunu bir boykot olarak algılanmamasını haseten istirham ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerini göreve davet etmek olarak değerlendirilmesini de buradan talep ediyorum. Bu doğru uygulama yapılıncaya kadar bu tavrımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum."