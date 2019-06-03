İYİ Partili Andican'dan Erdoğan: ''Yine kaybedeceksiniz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Konstantinopol’ sözlerine İYİ Parti’li Andican tepki gösterdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, AKP’nin Erdoğan’ın sözleri yüzünden İstanbul’da seçimi bir kez daha kaybedeceğini söyledi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Andican, "Sn. Erdoğan “İstanbul’u Konstantinopol olarak görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var” diyor. Sn. Cumhurbaşkanımız, Gerçek dışı “Beka Sorunu” ve aşağılayıcı “Zillet İttifakı” söylemiyle büyük şehirleri kaybettiniz. Konstantinopol söylemiyle de İstanbul’u tekrar kaybedeceksiniz.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimleri için; "Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya tam manasıyla koymak için gece demeden gündüz demeden, tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım." ifadelerini kullanmıştı.