Karamollaoğlu'ndan ''tek aday'' açıklaması

Muhalefetin Erdoğan karşısında çıkaracağı adayla ilgili değerlendirmede bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Benim kanaatim süreci uzatmamak için tek aday üzerinde ittifak edilebilmesi. Daha doğru olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemdeki erken seçim ve muhalefetin adayının kim olacağı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

PolitikYol’dan Murat Aksoy'a konuşan Karamollaoğlu, “Siyasi iktidar çevrelerinde şu tartışılıyor; iktidar değişirse, muhafazakârlar kazanımlarını kaybedebilir. Böyle bir şey mümkün mü?” sorusuna “Ben böyle bir şeyin olabileceğine inanmıyorum, ihtimal de vermiyorum. Bizim tersine kazanımları bir kesimin değil, herkese eşit biçimde hak ve özgürlüklerden yararlanmasını sağlamız gerekiyor” yanıtını verdi.

“ADAYLIK TARTIŞMASI İÇİN ERKEN”

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, “Ortada bir seçim kararı yokken 'Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' tartışması abesle iştigaldir” dedi.

“Cumhur İttifakı adayı Erdoğan, bu açık. Peki seçim Erdoğan’ın dediği gibi zamanında olursa hukukçular Erdoğan’ın 3. kez aday olamayacağını söylüyor. Ne dersiniz bu yoruma?" sorusuna ise Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

“ERKEN SEÇİM OLMAZSA, ERDOĞAN ADAY OLAMAZ”

“Eğer erken seçim olmaz ise cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü sefer aday olamaz. Bu konu çok açık ve net. Meclis erken seçime gitmek için bir karar alırsa -ki onun süresi de belirtilmemiş aynı yıl içinde de olabilir- diyelim Mart 2023’te bir seçim olsa, o zaman sayın cumhurbaşkanının aday olması mümkündür. Ama benim şahsi kanaatim büyük ihtimalle önümüzdeki senenin sonunda bir erken seçim olacağı yönünde.”

Karamollaoğlu, “Millet İttifakı içinde değiliz” açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

“CUMHUR İTTİFAKININ İÇİNDE YER ALMAYIZ”

“Şuradan başlayalım, şu anda hiçbir ittifak somut olarak gündemimizde yok. Çünkü ortada alınmış seçim kararı yok. İttifaklar seçim kararı alındığında ya da seçime gidildiğinde somut olarak konuşulacak, tartışılacak konular. O zaman partilerle görüşür, kendimize en yakın olan ile bir uzlaşma metni üzerinde anlaşır yerimizi alırız. Geçen seçimde de biz, son ana kadar Millet İttifakı’nın içinde miyiz, dışında mıyız bu konu hiç gündemimizde değildi. Somut gelişmeler olunca tavrımızı aldık. Ki o zaman da bize Cumhur İttifakı’nda da teklif vardı. Biz dedik ki, prensiplerimize bağlıyız, ilkelerimize bağlıyız; bundan dolayı da Cumhur İttifakı’nın içinde yer alamayız.”

“SÜRECİ UZATMAMAK ADINA TEK ADAY”

Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerin ortak aday çıkarması yönünde kanaati bulunduğunu söyledi:

“Zaten iki seçenek var, üçüncüsü yok. Birincisi tek bir aday üzerinde anlaşmak, ikincisi her parti kendi adayını çıkarması. Benim kanaatim süreci uzatmamak için tek aday üzerinde ittifak edilebilmesi. Bunun daha doğru olabileceğini düşünüyorum.”