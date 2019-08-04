Kaz Dağları'ndaki katliamdan sonra Erdoğan'ın bu sözleri gündem oldu

Çanakkale Kirazlı köyü Balaban Mevkii’nde, Kanadalı Alamos Gold ve taşeron şirketi Doğu Biga Madencilik altın madeni için on binlerce ağacı kesti. Kamuoyunda çevre katliamına tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ocak 2019 günü yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuşan Erdoğan, ormanları betona ve toprağa çevirme gayreti içerisinde olanların olduğunu söylemişti.



Erdoğan'ın gündem olan konuşması şöyle:

“Denizlerimizin kenarlarında, orman alanlarımızda yani buraları betona, toprağa çevirme gayreti içerisinde olanlar var. Şu para var ya nelere muktedirdir. Bu kapitalizm nelere muktedirdir. Orman morman ne var ne yok kesiyor atıyor götürüyor. Ha oraya ben bi dikeyim mimari yapayım, oranında malı götüreyim. Yapılan iş bu. Doğa şöyle olmuş, böyle olmuş umurunda değil.”

SOSYAL MEDYADA ONLARCA PAYLAŞIM ALDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada çok sayıda vatandaş tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, Kaz Dağları'ndaki orman katliamının bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu.