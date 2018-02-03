Kemal Kılıçdaroğlı yeniden Genel Başkan !

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi tamamlandı. İlk sayıma göre ortaya çıkan resmi olmayan rakamlara göre Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alırken, Muharrem İnce 447 oy aldı. Bu sonuca göre Kemal Kılıçdaroğlu yeninden CHP Genel Başkanı seçildi.

Sonuçların açıklanmasından sonra kürsüye gelen Kemal Kılıçdaroğlu delegelere hitaben bir konuşma yaptı.

İşte o konuşmadan öne çıkan satır başları;

"Üstlendiğim görevin sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Bu ülkenin her ferdinin hakkını hukukunu ve adaletini korumak için her türlü mücadeleyi yapacağıma sizlere söz veriyorum.

Bu yaşadığımız ortamda CHP'ye genel başkanlık yapmanın sıradan bir iş olmadığını çok iyi biliyorum. Biz haklı davamızı sonuna kadar götüreceğiz. Adaleti, demokrasiyi hukuku birlikte savunacağız. Birlikte yaşamayı savunacağız.

Önümüzdeki süreçte zor koşullarda mücadele vereceğiz. Demokrasiyi yüceltmek zorundayız, bu bizim temel görevimizdir.

15 yılda Türkiye'yi kimler beka sorunuyla karşı karşıya getirdi? Kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz.

Afrin'de hayatını kaybeden kahraman askerlerimize şükran borçluyuz. Onlar bizim onurumuz, gururumuz.

Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu biliriz. Birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye'yi beka sorunundan kurtarmanın yolu ülkemize sahip çıkmamızdan geliyor.

Bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bütün komşularımızı kucaklamak isteriz.

Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00’da başlayan CHP’nin ‘Adalet ve cesaret’ konulu 36’ncı Olağan Kurultayı için partililer sabahın erken saatlerinde salonu doldurdu. Yaklaşık 600 polisin görev aldığı kurultay alanında özel güvenlik görevlileri ve partililer de güvenlik amacıyla görev aldı. Spor salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, salonun çevresinde eğitimli köpeklerle bomba araması yapıldı. Partililere Türk Bayrağı ve parti flamaları dağıtıldı. Salonda, ‘Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz', 'Barışı birlikte inşa edeceğiz', 'Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz', 'Yine yeniden cumhuriyet', 'Tutuklu gazetecilere özgürlük', 'Hak, hukuk, adalet için CHP' afişleri yer aldı. Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun fotoğrafının yanında yer alan 'Bir gün mutlaka buluşacağız özgürlükte' afişi de dikkat çekti. Salonda Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları asıldı.

Öte yandan sahnenin arkasında yer alan dev ekranda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın "Ey Kılıçdaroğlu" ve "Dinle dinle" sözlerinin yer aldığı kısa klip sık sık gösterildi. Bu sırada partililerin yuhaladığı duyuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı adalet yürüşünün yer aldığı görüntülerden oluşan 'Adalet' filmi gösterildi.

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan



CHP'nin 36'ncı Olağan Kongresinde oy verme işlemi sona erdi. Genel Başkan adayı Muharrem İnce 4 numaralı sanıkta oyunu kullandıktan sonra delegelerle tokalaştı. CHP Genel Başkanı ve adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 22.20'de 1 numaralı sandıkta oy kullandı. Oy verme işleminin ardından atılan oyların sayımına geçildi. Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Muharrem İnce ise 447 oy aldı.

KURULTAYA POLİS GİRDİ

Sabah saatlerinde Kurultay salonunda dikkat çeken bir ayrıntı olmuş; Genel başkanı ve parti meclisi üyelerini seçecek delegeler salonun ortasına oturtulmuştu. Bu durum, delegeler üzerinde bir kuşatma olduğu yorumlarını da beraberinde getirmişti. Parti görevlileri tarafından çember içine alınan delegelerin yanına kimse sokulmamıştı.

Ancak, sabah saatlerinde gençlik kollarının güvenliği sağladığı ve delegelerin çevresinde bulunduğu yerde, şimdi polisin olduğu belirtildi. CHP'liler ise bu duruma kızarak, görüntüleri sosyal medya hesaplarından duyurdular.

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