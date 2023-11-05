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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı
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CHP 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tur oylamasında 212 oy farkla CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel seçilirken, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir veda mesajı yayınladı.

CHP “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda Cumhuriyet'in kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olduğu seçimin ilk turunda Özgür Özel'e 682, Kemal Kılıçdaroğlu'na 664 oy çıkmış, 18 oy da geçersiz sayılmıştı. Ancak her iki aday da salt oy oranını kazanamadığı için CHP Kurultayı'nda ikinci tur seçimleri yapıldı ve Özgür Özel 276 oy farkıyla CHP'nin 8'inci Genel Başkanı oldu.

Özel'in CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilmesinin ardından CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir veda mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu mesajında "Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Etiketler chp özgür özel kemal kılıçdaroğlu yeni genel başkan mesaj veda mesajı
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