CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tarihi sözler

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tur oylamasında CHP'nin yeni Genel Başkanı seçilen Özgür Özel Genel Başkanlık ilanı sonrasında tarihi bir konuşmaya imzasını attı.

CHP “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda Cumhuriyet'in kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olduğu seçimin ilk turunda Özgür Özel'e 682, Kemal Kılıçdaroğlu'na 664 oy çıkmış, 18 oy da geçersiz sayılmıştı. Ancak her iki aday da salt oy oranını kazanamadığı için CHP Kurultayı'nda ikinci tur seçimleri yapıldı ve Özgür Özel 276 oy farkıyla CHP'nin 8'inci Genel Başkanı oldu.

Kurultay'ın Divan Başkanı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in CHP'nin yeni Genel Başkanı olduğunu ilan etmesinin ardından kürsüye çağırdığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı ilk konuşmada tarihe geçen ifadeler kullandı.

İşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o açıklamaları:

"Geleyim Özgür Özel'in ellerini kaldırayım diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak ve emanetlerine sahip çıkmak benimle birlikte hepimizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum. CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik, bu salondan 81 il başkanımızla kol kola çıkıyorum. İmza sayı çok konuşuldu. Ben 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyorum hepsine teşekkür ediyorum. İstemeden kırdıklarım olduysa affola. Pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonu'ndaki mücadelemize devam edeceğiz. Yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1.5 milyon üyemize diyorum ki, yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek için yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum.

Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım. Yarın sabah 09.30'da 81 il başkanımla Parti Meclisi'ni konuşmak için toplantı koydum, hepsini davet ediyorum.

Benim bir sözüm var. Hatay'a gittiğimde siyaset konuşmadım. Mazbatayı alacağım, Hatay'ı sürekli gündem tutacağım, söz veriyorum. İkinci ziyaretim Osmaniye'ye olacak. Söz verdim Osmaniye geliyorum. Bundan sonra hep beraber büyük zaferler yaşayacağız. Bugün buradaki zaferin galibi bütün CHP'lilerdir.

Önceki genel başkanlarımızla, sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte el ele omuz omuza yerel seçim zaferi için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun. "

CHP'nin Genel Başkanları

1. Mustafa Kemal Atatürk 9 Eylül 1923 - 10 Kasım 1938

( Celal Bayar Genel Başkan Vekili 10 Kasım 1938- 26 Aralık 1938 )

2. İsmet İnönü 26 Aralık 1938 - 8 Mayıs 1972

( Kamil Kırıkoğlu Genel Başkan Vekili 8 Mayıs 1972 - 14 Mayıs 1972 )

3. Bülent Ecevit 14 Mayıs 1972 - 30 Ekim 1980

( Mustafa Üstündağ 30 Ekim 1980 - 9 Eylül 1992 )

4. Deniz Baykal 9 Eylül 1992 - 18 Şubat 1995

5. Hikmet Çetin 18 Şubat 1995 - 11 Eylül 1995

6. Deniz Baykal 11 Eylül 1995 - 22 Nisan 1999

( Cevdet Selvi Genel Başkan Vekili 22 Nisan 1999 - 23 Mayıs 1999 )

7. Altan Öymen 23 Mayıs 1999 - 30 Eylül 2000

8. Deniz Baykal 30 Eylül 2000 - 10 Mayıs 2010

( Cevdet Selvi Genel Başkan Vekili 10 Mayıs 2010 - 22 Mayıs 2010 )

9. Kemal Kılıçdaroğlu 22 Mayıs 2010- 5 Kasım 2023

10. Özgür Özel 5 Kasım 2023 - ....

Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974’te Manisa’da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran’dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.

Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB’de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu’na üyelikleri bulunmaktadır.

İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

PM ve YDK üyeleri bugün ( 5 Kasım Pazar günü ) seçilecek

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılan 38. Olağan Kurultay'da yarın Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ise bugün ( 5 Kasım Pazar günü ) seçilecek.