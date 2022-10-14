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Kılıçdaroğlu ABD dönüşü kardeşini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu ABD dönüşü kardeşini ziyaret etti

ABD'deki temaslarının ardından Türkiye'ye dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kardeşi 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve akciğer enfeksiyonu rahatsızlığıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen hafta götürülen ve burada tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Celal Kılıçdaroğlu, önceki gün Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Burada yoğun bakım ünitesinde entübe durumundan çıkan ve sağlık durumu iyiye giden Celal Kılıçdaroğlu'nu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede ziyaret etti. Hastane başhekimi ve doktorlardan bilgi alan ve yaklaşık 15 dakika kalan Kılıçdaroğlu, kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 

Etiketler ziyaret kılıçdaroğlu
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