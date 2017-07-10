Kılıçdaroğlu Berberoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, önceden planlanan görüşme için konvoyla birlikte saat 11.00 sıralarında Maltepe Cezaevi'ne geldi. Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu araç, saat 10.50'de cezaevi kampüsüne giriş yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Morali yerinde. Anılarını yazıyor. Alınan karar çok ağır, hukuk ve adaletle bağdaşmayan bir karar. Adalet ağır yürür ama mutlaka hedefine varır diye bir ifade var. Biz de adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Milletvekilimiz Enis beyi, ziyaret ettim. Morali yerinde. Anılarını yazıyor.



Şu gerçeği yerinde görmek acı verici. Adalet saraylarda değil aslında. Bugünkü koşullarda üzülerek ifade edeyim üzerinde adalet yazan saraylarda adalet verilmiyor. Hiçbir günahı olmayan insanların haksız yere suçlanan insanların hapse atılması, toplum vicdanında derin yaralar açar. Enis Bey uzun yıllar gazetecilik yaptı. Bütün gazeteci arkadaşlara selamları var. Morali yerinde. Umarız adalet yerini bulur ve kısa süre içinde tahliye olur. Alınan karar çok ağır, hukuk ve adaletle bağdaşmayan bir karar. Adalet ağır yürür ama mutlaka hedefine varır diye bir ifade var. Biz de adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

CHP Lideri, Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında 14 Haziran'da tutuklanmasının ardından başlattığı "Adalet Yürüyüşü'nü dün sonuçlandırmıştı. Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'na bu yürüyüşle ilgili bazı hatıratlar vereceği belirtildi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 15 Haziran'da Ankara Güvenpark'tan 'Adalet Yürüyüşü' başlattı.

Yürüyüş, 25 gün sürdü, istanbul'a kadar 432 km yürüyen Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Mitingi ile sona erdi.





