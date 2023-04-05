Kılıçdaroğlu gençleri dinledi; TikTok'a böyle girdi

CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tiktok hesabı açtığını yayınladığı bu video ile duyurdu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını sürdürüyor. Twitter'da çektiği videolarla sık sık gündem yaratan Kılıçdaroğlu, bu kez de Tiktok'a katıldı. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sizlere 14 Mayıs sonrası verdiğim sözleri anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlara buluşalım. Hepsini cevaplayacağım" dedi. Gelmez gelmez dediniz, ne oldu? 😀 https://t.co/x9V1k9feqo — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 4, 2023