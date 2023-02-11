Kılıçdaroğlu: ''Ne kadar varsa satın alacağız!''

Malatya'da depremzedelerle görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çadır sorunu olduğunu vurgulayarak "Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, çadır stokunuz varsa bizim belediye başkanlarımıza ulaşın, biz bunları satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz" ifadelerini kullandı."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin etkilediği illerden Malatya'da açıklamalar yaptı. Deniz Baykal'ın vefatına değinen Kılıçdaroğlu, "Genel başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim" dedi. Kılıçdaroğlu depremden sonra çadır sorunu olduğunu vurgulayarak "Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, çadır stokunuz varsa bizim belediye başkanlarımıza ulaşın, biz bunları satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz" ifadelerini kullandı."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Acı günler yaşıyoruz. Bu sabah acı bir haber daha aldık. Genel Başkanımız Deniz beyi kaybettik. Bu ülkenin huzura kavuşması için, demokrasinin gelişmesi, hakkın, hukukun ve adaletin aranması için büyük çaba harcayan genel başkanımızı yitirmenin büyük üzüntüsü içindeyim.

Malatya'dayız, başka bir acı ortamdayız. Büyük sıkıntılar var. Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Hava çok soğuk. Geceyi arabada geçiren çok sayıda Malatyalı var. Malatyalıların birçoğu Malatya'dan ayrılmış. Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum, çadır stokunuz varsa bizim belediye başkanlarımıza ulaşın, biz bunları satın alıp deprem bölgelerine göndereceğiz.

5. günde çadır sorunu çözülemiyorsa demek ki sorun var. Hükümete çağrı yapıyoruz, lütfen bu sorunu çözün. Elinde çadır olan işletmeler bize bildirsin, kaç çadır varsa alacağız.