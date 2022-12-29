Kılıçdaroğlu sıradaki müjdeyi açıkladı: ''ÖTV indirimi''
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EYT düzenlemesinden sonra iktidarın sıradaki müjdesini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini açıklamasının ardından 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' etiketi ile yüzlerce paylaşım yapılmıştı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu da Temmuz ayında paylaştığı 'EYT loading' tweetini alıntılayarak ''Hayırlı uğurlu olsun'' demişti.
Kılıçdaroğlu, sıradaki gündeminin otomobilde ÖTV olduğunu açıkladı. CHP lideri, “Sonucu biliyoruz, beni yorma” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabını etiketledi.
Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma @RTErdogan pic.twitter.com/UXvCN3AfpM— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 28, 2022
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