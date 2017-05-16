Kılıçdaroğlu: Sizi adam yerine koymayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu.



İşte açıklamalarından satır başları:

Hüzünlü bir Anneler Günü'nü kutladık. İzmir'den Marmaris'e giden otobüste 24 kardeşimiz hayatını kaybetti. Eğer biz anneysek annemiz de hastadır. Huzuru annemizde bulduk. Anne bizim sırdaşımızdır. O nedenle Anneler Günü sıradan bir gün değildir. Ne yapsak azdır. Huzur içinde yaşamak istiyorsak annelere bakacağız. Annelerin yüzü gülüyorsa o ülkede huzur vardır. Çocuğu iş bulamıyorsa o sıkıntıyı en derin şekilde anneler yaşar.

Tarihte de anneler var. Kurtuluş Savaşımızda anneler var. Bu annelerden biri de Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923'te hayatını kaybetti. İnançlı bir kadın. Evladı belirli yerlere gelmişti. Vefatından 13 gün sonra Atatürk annesinin mezarına gidebildi. Mezarı başına gittiğinde; "Ben sürgün yerine götürülürken benimle görüşmesi engellenen annem gözyaşları içinde kaldı. Ben sürgündeyken o gözyaşları içindeydi." demiştir.

Ve biz geçmişte bu ülkenin tarihine imza atmış kadınları ve erkekleri saygıyla andık. Onlar taş taş üstüne koymuşsa onların annelerine ve kadınlara saygı duymak lazım. Onları saygıyla rahmetle anıyorum. Anneler acıya mahkum edilmemeli, yüzleri gülmeli.

BAŞBAKAN'A ÇAĞRI

Aralarında Akın Atalay, Murat Sabuncu var. Tam 198 gündür tutuklular. FETÖ terörünü savunmakla suçlanıyorlar. Ama bunların hayatlarının tamamı FETÖ ile mücadele ile geçti. Hangi adalettek bahsediyorsunuz. İki tane genç eğitimi açlık grevi yapıyorlar. Nuriye Gülmen ve Semih Akça. Allah aşkına ne günahı var bunların? Başbakan'a sesleniyorum; genç eğitimcilerin ölümüne seyirci kalmayın. Ailelerle görüşün dertlerini dinleyin. Buradan o 2 kardeşime de rica ediyorum, açlık grevinden vazgeçiniz.

OĞUZ GÜVEN YORUMU

"Cumhuriyet gazetesi internet sitesi sorumlusu bir tweet atıyor, yanlış diye değiştiriyor sen misin onu atan alınıyor ardından tutuklama. İnsanda biraz vicdan olur ya, ne biçim hakimsiniz siz, ne biçim savcısınız siz. Böyle bir rezalet olabilir mi? Oğuz Güven hapishaneye gülerek gitti. Türkiye Cumhuriyeti'ni yarı açık cezaevine çevirdiler. Bunun hesabını birlikte soracağız. Birlikte mücadele edeceğiz."

"TOPLUMA GÖZDAĞI VERİLMEK İSTENİYOR"

Hiçbir askeri darbe döneminde bu kadar acılar yaşatılmadı. 15 Temmuz'u fırsat bilip karşı darbe yaptılar. Kontrollü darbeyle üzerimize geldiler. Bu insanlık dramları boşuna yaratılmak istenmiyor. Topluma gözdağı verilmek isteniyor. Neden 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu'na görev yaptırmıyorlar? Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. 'Evet'in vebali çok diye söylemiştim. Ortak olanlar bugün derin bir pişmanlık içinde.

"ÜLKEYİ NASIL OLDU DA BU HALE GETİRDİNİZ?"

Referandum sürecinde en çok kullandığım cümle 'freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz'. Türkiye'nin ne olacağı belli değil, herkste derin bir endişe var. Çöken bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız. 15 yıldır memleketi yönetiyorlar. 15 yıldır koalisyon yok. Peki, 15 yıl sonunda siz ülkeyi nasıl oldu da bu hale getirdiniz?



"BATI'DAN DERS ALMAYA BAŞLADILAR"

Suriye'ye ders vereceğiz diye yola çıkanlar şimdi Batı'nın güçlü devletlerinden des almaya başladılar. Bu benim ağırıma gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti uygar bir devlet olmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik bir devlet olmak zorundadır. Putin ile Trump arasında gidip geliniyor. Türkiye tarihinde daha önce böyle bir şey yaşanmadı.

"ADAM YERİNE KOYMAYACAĞIZ"

Sevgili kardeşim, çiftçi kardeşim kimseyi sırtında taşıma, kim senin hakkını savunuyorsa onun yanında ol. Ahlak diye bir şey kalmadı. Kul hakkı yiyen, yolsuzluk yapanlar yükseliyor. Bu memleketin huzura, ahlaka, adalete, birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Kavgadan, gerilimden uzak durmamız lazım. Ama bırakmıyorlar. İlla kavga edelim diyorlar. Size cevap vermeyeceğiz, adam yerine de koymayacağız.

"ADALETİ ALIP BİR KİŞİNİN ELİNE VERİRSENİZ..."

Eskiden vatandaş hakkını mahkemede arardı. Adaletin arandığı yer mahkemeler olmaktan süratle çıkıyor. Adaleti dağıtan hakim kanuna rağmen bildiğini okuyorsa bu ülkede adalet çökmüştür. Adalet devletin temelidir. Adaleti alıp bir kişinin eline verirseniz bu iş yürümez. Gücü olanın damadı çıkarılacak gücü olmayann hapishanede mahkum edilecek, anlayış budur.