Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında gizli zirve

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın hafta içerisinde sessiz sedasız bir araya geldiği ortaya çıktı.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 50+'nın geçilmemesi üzerine 2'nci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kaldı. Gözler hem liderlere hem de kilit isim olan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın vereceği karara çevrildi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ ile görüştü. Birkaç saat sonra ise ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşmesine çevrilmişken iki ismin hafta içinde bir araya geldiği ortaya çıktı. İkilinin, Millet İttifakı liderlerinin Çarşamba günü yaptığı toplantıdan hemen önce CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiği iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU, LİDERLERE BİLGİ VERDİ

Habertürk’te yer alan habere göre, basından gizli gerçekleşen bu görüşmede Kılıçdaroğlu ve Oğan süreci değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Oğan ile yaptığı görüşmeye dair liderlere bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özdağ'ın HDP'ye yaklaşım, Anayasa'nın ilk dört maddesi ve sığınmacılara ilişkin Kılıçdaroğlu'na sorular yönelttiği belirtildi. Bu görüşmeden birkaç saat sonra Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumartesi günü gerçekleşen Zafer Partisi Genel İdare Kurulu toplantısında Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

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